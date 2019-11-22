Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Путин в четверг вручал награды деятелям культуры, медицины и спорта, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получила Доронина. Во время церемонии награждения она некоторое время общалась с Путиным, после церемонии разговор продолжился. Путин вновь выслушал Доронину, после чего он с артисткой вышел из зала.

"В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТ. Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч", - сказал Чубченко.

По его словам, Доронина рассказала Путину, что ему были отправлены пять соответствующих писем.

Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Доронину, которая якобы была уволена "без каких-либо весомых оснований".

Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на это письмо, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы". Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.