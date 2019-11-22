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РИА Новости

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

17:19 22.11.2019 (обновлено: 17:35 22.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТатьяна Доронина
Татьяна Доронина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Доронина. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Путин в четверг вручал награды деятелям культуры, медицины и спорта, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени получила Доронина. Во время церемонии награждения она некоторое время общалась с Путиным, после церемонии разговор продолжился. Путин вновь выслушал Доронину, после чего он с артисткой вышел из зала.
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
19 ноября, 19:25Культура
Актеры МХАТа имени Горького обратились к Путину с просьбой защитить театр
"В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТ. Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч", - сказал Чубченко.
По его словам, Доронина рассказала Путину, что ему были отправлены пять соответствующих писем.
Ранее в ноябре ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ. Его авторы критиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и требовали "вернуть" к руководству Доронину, которая якобы была уволена "без каких-либо весомых оснований".
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Вчера, 14:02
Минкультуры будет следить за ситуацией во МХАТ имени Горького
Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на это письмо, в которых поддержали Боякова и попросили президента РФ "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы". Они также напомнили, что Доронина не уволена, а переведена по решению Минкультуры на должность президента МХАТ, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.
При этом министр культуры РФ Владимир Мединский накануне заявлял, что министерство уделит внимание конфликту внутри коллектива МХАТ имени Горького, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов.
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
16 ноября, 13:02Культура
МХАТ ответил на обвинения в адрес нового худрука
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КультураМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна ДоронинаВладимир МединскийВладимир ПутинЭдуард БояковМоскваРоссия
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