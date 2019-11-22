В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного

"Савельева перевели на работу на должность врио начальника ФКЛПУ РБ-2 (Республиканская больница №2 в Медвежьегорске - ред.) УФСИН России по республике Карелия, пока идет проверка", - сказал Терех.

Ранее комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного Савельевым. В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры избиения заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен именно Савельев (в 2014 году - замначальника ИК-9) .

В сентябре в СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.