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РИА Новости

В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного

17:16 22.11.2019
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© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев назначен руководителем больницы ФСИН в Медвежьегорске на время проверки информации об избиении заключенного, сообщил РИА Новости глава УФСИН по республике Александр Терех.
"Савельева перевели на работу на должность врио начальника ФКЛПУ РБ-2 (Республиканская больница №2 в Медвежьегорске - ред.) УФСИН России по республике Карелия, пока идет проверка", - сказал Терех.
Ранее комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного Савельевым. В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры избиения заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен именно Савельев (в 2014 году - замначальника ИК-9) .
В сентябре в СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФМедвежьегорскРоссияКарелияПроисшествия
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