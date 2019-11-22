В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро

МАДРИД, 22 ноя – РИА Новости. Судья Национального суда Судья Национального суда Испании считает достаточными основания для начала судебного разбирательства по существу в отношении бывшего сирийского вице-президента, дяди нынешнего главы государства Башара Асада , Рифата Асада в связи с отмыванием денег, заявили в суде.

Помимо Асада, на скамье подсудимых могут оказаться еще 30 человек – в том числе восемь его детей и две супруги. Их подозревают в отмывании в Испании более 600 миллионов евро, говорится в сообщении суда. Самого Асада судья обвиняет в том, что с 1980-х годов он "занимался сокрытием и отмыванием в различных европейских странах денег, незаконно похищенных из сирийской государственной казны".

Судья Хосе де ла Мата принял решение продолжить судебные процедуры в отношении подозреваемых в связи с их принадлежностью к преступной организации и отмыванием денег. По данным суда, Рифат Асад, который уехал из Сирии в 1984 году, по договоренности с братом (в то время президент Хафез Асад) вывез около 300 миллионов долларов.

Первую недвижимость в Испании, как установил судья, Рифат Асад приобрел в 1986 году – он купил 244 мест в гараже через гибралтарскую компанию, в дальнейшем он приобретал недвижимость в провинции Малага, в частности, в Бенаависе купил усадьбу площадью 33 миллиона квадратных метров. В общей сложности в ходе судебного расследования было установлено, что в Испании у Асада 507 различных объектов собственности на общую сумму 695 миллионов евро. Недвижимость приобреталась на различные компании, которыми управляли его восемь детей и две супруги.

Судья отверг аргументы семьи Асада о том, что имущество было получены в качестве подарков от королевской семьи Саудовской Аравии.

Судья также напоминает, что суд в отношении Асада идет во Франции, в Швейцарии ведется расследование в связи с подозрениями в преступлениях против человечности.

Де ла Мата также указывает на сведения об имуществе Асада в других странах, в частности, в Великобритании, где у "него самая большая частная резиденция после Букингемского дворца", а также на наличие у семьи трех судов, частного самолета Boeing 727, дорогостоящих автомобилей.

У прокуратуры есть десять дней для предъявления обвинений.

Судебное расследование в отношении Рифата Асада судья Хосе де ла Мата начал в апреле 2017 года, тогда были проведены обыски в Марбелье и Пуэрто-Банусе, были заблокированы текущие счета 16 физических и 76 юридических лиц и проведены допросы.

Судебный процесс в отношении Рифата Асада ведется во Франции, там его подозревают в отмывании денег через приобретение имущества, включая конезавод и роскошные квартиры. Швейцария с 2013 года ведет дело о военных преступлениях в 1980-х годах, в совершении которых группа истцов обвиняет Рифата аль Асада.