Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T17:13+0300
https://ria.ru/20191122/1561484960.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154955/00/1549550074_354:649:2839:2047_1036x0_80_0_0_d4ba5cf62d3eb50d96fbf642e76a04c8.jpg
РИА Новости

Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи

17:13 22.11.2019
78
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции в Белграде
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции в Белграде
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на искренний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего 4 декабря визита в Россию.
Вучич в обращении к гражданам в четверг прокомментировал "шпионский скандал" с Россией, заявив, что занимавший должность заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии подполковник Георгий Клебан был трижды замечен за передачей денег сербским офицерам. В пятницу президент Сербии ответил в эфире телеканала PRVA на вопрос, будет ли обсуждать с российским лидером сложившуюся ситуацию.
"Не отношусь к политикам, которые хвалятся – "вот я ему высказал". О чем будем говорить, это касается нас двоих, мы будем разговаривать один на один", - заявил Вучич.
"Горжусь тем, что получил орден Александра Невского от такого президента, Владимира Путина, не Бориса Ельцина, пусть не обижаются. Всегда разговариваем открыто, всегда, по всем вопросам, и уверен, что Сербия имеет искреннего друга и хорошего партнера в лице России, могу подтвердить, что то же Россия имеет в лице Сербии на Балканах", - отметил сербский лидер.
Он указал, что основными темами встречи, как ожидается, станут двусторонние отношения, включая экономическое сотрудничество и растущий товарооборот.
Александр Вучич
15:56
Вучич призвал ЕС перестать играть с балканскими странами
"Конечно, Путин - тот человек, не только я, который предложит свои темы на этой встрече, и мы готовы обсуждать любой вопрос. Хотим строить хорошие, наилучшие возможные отношения с Россией при обоюдном уважении и доверии", - подчеркнул президент Сербии.
Вучич также напомнил о помощи России Сербии в ООН и поддержке по вопросу территориальной целостности страны, то есть проблеме Косово и Метохии.
500000
Обсудить 0
Александр ВучичВладимир ПутинСербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Александр Вучич
Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
В Ростове суд арестовал следователя, удерживавшего заложников
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове
Бывший посол США на Украине Мари Йованович
Трамп припомнил Йованович, что она не вешала его фото в посольстве
Полицейский автомобиль в Сухуме
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Александр Вучич
Вучич призвал ЕС перестать играть с балканскими странами
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о признании физлиц иноагентами
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи
Бутина согласилась работать в группе по защите соотечественников за рубежом
Бывший министр культуры Боливии Вильма Аланоки
Экс-министра культуры Боливии подозревают в хранении "коктейлей Молотова"
Кадр из сериала Теория большого взрыва
Умерла актриса из "Теории Большого взрыва" Джейн Гэллоуэй Хейтц
Эво Моралес в Мехико
МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
Съезд партии Единая Россия
"Единая России" сформирует стратегию устойчивого развития страны
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря
Полиция в Сербии
В сербском техникуме мужчина устроил стрельбу из винтовки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17:06В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
17:05МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
17:04В Колумбии три человека погибли во время протестов
Лента новостейМолния