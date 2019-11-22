Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на искренний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего 4 декабря визита в Россию.

Вучич в обращении к гражданам в четверг прокомментировал "шпионский скандал" с Россией, заявив, что занимавший должность заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии подполковник Георгий Клебан был трижды замечен за передачей денег сербским офицерам. В пятницу президент Сербии ответил в эфире телеканала PRVA на вопрос, будет ли обсуждать с российским лидером сложившуюся ситуацию.

"Не отношусь к политикам, которые хвалятся – "вот я ему высказал". О чем будем говорить, это касается нас двоих, мы будем разговаривать один на один", - заявил Вучич.

"Горжусь тем, что получил орден Александра Невского от такого президента, Владимира Путина, не Бориса Ельцина, пусть не обижаются. Всегда разговариваем открыто, всегда, по всем вопросам, и уверен, что Сербия имеет искреннего друга и хорошего партнера в лице России, могу подтвердить, что то же Россия имеет в лице Сербии на Балканах", - отметил сербский лидер.

Он указал, что основными темами встречи, как ожидается, станут двусторонние отношения, включая экономическое сотрудничество и растущий товарооборот.

"Конечно, Путин - тот человек, не только я, который предложит свои темы на этой встрече, и мы готовы обсуждать любой вопрос. Хотим строить хорошие, наилучшие возможные отношения с Россией при обоюдном уважении и доверии", - подчеркнул президент Сербии.