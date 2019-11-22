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РИА Новости

В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон

17:08 22.11.2019
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© AP Photo / Ivan ValenciaАнтиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
© AP Photo / Ivan Valencia
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти колумбийской Боготы приняли решение ввести сухой закон в столице на сутки после беспорядков, охвативших город в ходе протестов в четверг.
"Мэр Энрике Пеналоса ... объявил, что для снижения рисков будет (введен - ред.) сухой закон, начиная с полудня сегодня и до полудня в субботу", - говорится в сообщении на странице мэрии города в Twitter.
Ранее сообщалось, что около 207 тысяч человек принимали участие в акциях протеста в Колумбии в четверг, беспорядками были охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывали граждан к миру. В Кали был объявлен комендантский час.
Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики.
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Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьёзный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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Энрике ПеналосаБоготаКолумбияВ мире
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