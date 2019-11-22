В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти колумбийской Власти колумбийской Боготы приняли решение ввести сухой закон в столице на сутки после беспорядков, охвативших город в ходе протестов в четверг.

"Мэр Энрике Пеналоса ... объявил, что для снижения рисков будет (введен - ред.) сухой закон, начиная с полудня сегодня и до полудня в субботу", - говорится в сообщении на странице мэрии города в Twitter

#Atención El alcalde @EnriquePenalosa decreta ley seca en Bogotá desde el mediodía de hoy viernes hasta mañana sábado al mediodía. La medida se toma debido a que las autoridades tienen conocimiento de vándalos que quieren generar casos nuevamente en la ciudad. pic.twitter.com/h6k4tCHRqh — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 22, 2019

Ранее сообщалось, что около 207 тысяч человек принимали участие в акциях протеста в Колумбии в четверг, беспорядками были охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывали граждан к миру. В Кали был объявлен комендантский час.

Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики.