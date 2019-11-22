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РИА Новости

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

17:07 22.11.2019 (обновлено: 18:10 22.11.2019)
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© АГН "Москва" / Софья СандурскаяИзбрание меры пресечения Марине Кононовой в Бабушкинском суде. 22 ноября 2019
Избрание меры пресечения Марине Кононовой в Бабушкинском суде. 22 ноября 2019
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Избрание меры пресечения Марине Кононовой в Бабушкинском суде. 22 ноября 2019
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемой Кононовой меру пресечения в виде заключения под домашний арест на 1 месяц и 7 суток, до 29 декабря", - огласила решение судья Наталья Курышева.
Кононова будет находиться под домашним арестом в доме в деревне Большое Петровское. Ей запрещено покидать дом, общаться с фигурантами, пользоваться интернетом и другими видами связи.

Что вменяют

По данным Следственного комитета, дело возбуждено по материалам ФСБ и подмосковной полиции. Накануне Кононовой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения – грозит ей до десяти лет колонии.
Как полагает следствие, в результате аферы власти района лишились здания, которое только по кадастру стоит около 7,3 миллиона рублей. Сыщики выяснили, что в ходе аферы это здание перешло к родственникам Кононовой. Обвиняемая, как отмечали следователи, дала признательные показания.
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В ходе заседания Кононова не возражала против домашнего ареста, а ее защитники лишь просили учесть, что женщина ухаживает за пожилой матерью, привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет различные государственные награды и благодарственные письма.
По этой причине адвокаты попросили суд избрать более мягкую меру – "запрет определенных действий", но суд посчитал иначе.
Из информации на сайте администрации округа Чехов (до преобразования – Чеховский район) следует, что 55-летняя Кононова всю карьеру занимала разные административные должности в Чехове, пока в 2017 году не стала главой муниципалитета.
На том же сайте указано, что Кононова подала заявление об отставке по собственному желанию. Врио главы назначена замглавы администрации Ольга Карпова.

"Хлебное" место

Должность, которую до последнего время занимала обвиняемая, неизменно привлекает внимание силовиков. Ранее к четырем годам колонии за мошенничество был приговорен предшественник Кононовой Сергей Юдин (глава района в 2010-2017 годы). При этом задержали мужчину в одно время с Анатолием Чибесковым – экс-руководителем все того же Чеховского района (2005-2010), чье дело о хищениях с марта 2019 года слушает по существу городской суд.
Трагична судьба и Геннадия Недосеки (2000-2004), который на автомобиле Hummer в ноябре 2004 года не справился с управлением и упал в кювет. Глава Чеховского района погиб на месте.
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В марте стало известно, что суд поместил под домашний арест первого заместителя главы Чехова Дмитрия Фриша, который обвиняется в превышении должностных полномочий. В конце июля следователи выявили дополнительный эпизод преступной деятельности и возбудили против него еще одно уголовное дело, о получении взятки.
По данным следствия, в 2016 году Фриш за "общее покровительство" бизнесменам из Чеховского района получил два земельных надела стоимостью более 70 миллионов рублей.
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Следственный комитет РФФСБ РФЧеховПроисшествия
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