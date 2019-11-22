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РИА Новости

В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу

17:06 22.11.2019
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© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы
© Fotolia / Albert Buchatskyy
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Крым намерен начать экспорт товаров на Кубу, первую бизнес-миссию планируют отправить в следующем году, сообщила вице-премьер крымского правительства Ирина Кивико.
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Кивико в составе российской делегации посетила Кубу по случаю 55-летия Российского общества дружбы с Кубой и 500-летия города Гаваны. "Поездка носила не туристический, а рабочий характер. Мы изучили структуру импорта Кубы и теперь сможем предложить крымские товары и услуги под уже сложившийся импорт. То есть мы можем им предложить то, чего на их рынке нет", - сказала Кивико, слова которой приводит Туристический портал Крыма.
По ее словам, в ближайшее время Южный региональный центр поддержки экспорта тщательно проработает базу импорта Кубы, чтобы уже в следующем году организовать крымским предпринимателям бизнес-миссию.
В частности, крымчане смогут провести целевые встречи с кубинскими коллегами, обсудить партнерство, а также заключить предварительные деловые договоренности и взаимовыгодные контракты.
"Наши крымские производители могут поставлять туда свою продукцию, но сначала это надо просчитать с точки зрения логистики. Это могут быть наши эфирные масла и пищевая промышленность, потому как там многие ниши еще не заняты", - подчеркнула Кивико.
Она также отметила, что в рамках визита поднимался вопрос сотрудничества в сфере туризма.
"На мой взгляд, сотрудничество между Крымом и Кубой возможно в сфере туризма, культуры, а также в бизнес-сфере. Наши туристы могут ездить на Остров Свободы, а кубинцы, в свою очередь, приезжать к нам. Ведь и у нас, и у них есть, на что посмотреть", - отметила Кивико.
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