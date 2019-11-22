МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров

МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров

© Фото : МЧС России МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МЧС России и Минприроды создали межведомственную рабочую группу в целях повышения эффективности выявления и тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.

"МЧС России и Минприроды ведут работу по повышению эффективности выявления и тушения лесных пожаров. С этой целью создана межведомственная рабочая группа. Соответствующий приказ подписали руководители двух ведомств Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав рабочей группы вошли 15 представителей МЧС, Минприроды, а также Рослесхоза и Авиалесоохраны. Им предстоит принять меры, направленные на повышение эффективности выявления и тушения лесных пожаров.

© Фото : МЧС России МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров © Фото : МЧС России МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров