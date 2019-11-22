Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T17:29+0300
https://ria.ru/20191122/1561484695.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156148/55/1561485526_0:81:1555:956_1036x0_80_0_0_9119019c4e9a193d5261e2cf14d76134.jpg
РИА Новости

МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров

17:05 22.11.2019 (обновлено: 17:29 22.11.2019)
33
© Фото : МЧС РоссииМЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МЧС России и Минприроды создали межведомственную рабочую группу в целях повышения эффективности выявления и тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"МЧС России и Минприроды ведут работу по повышению эффективности выявления и тушения лесных пожаров. С этой целью создана межведомственная рабочая группа. Соответствующий приказ подписали руководители двух ведомств Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин", - говорится в сообщении.
Пожарный
16 ноября, 14:55
Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму
Отмечается, что в состав рабочей группы вошли 15 представителей МЧС, Минприроды, а также Рослесхоза и Авиалесоохраны. Им предстоит принять меры, направленные на повышение эффективности выявления и тушения лесных пожаров.
© Фото : МЧС РоссииМЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
© Фото : МЧС России
МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
"Разрабатываются предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования, определяются специалисты, уполномоченные на проведение авиационных работ по охране лесов от пожаров, прорабатываются варианты усиления службы авиалесопатрулирования и меры по повышению оперативности реагирования службы пожарных-десантников при возникновении лесных пожаров", - подчеркивает МЧС РФ.
010100
Обсудить 0
Министерство природных ресурсов и экологии РФМЧС РФОбщество
Рекомендуем
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ангаре в селе Стрелецкое Белгородской области
При пожаре в Белгородской области сгорели три грузовика и легковушка
Косули
Под Белгородом спасли косулю, увязшую в лагуне свинокомплекса
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Красноярске потушили пожар в мебельном цехе
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о количестве россиян, находящихся в заключении за рубежом
Бывший посол США на Украине Мари Йованович
Трамп припомнил Йованович, что она не вешала его фото в посольстве
Президент США Дональд Трамп
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Бывший министр культуры Боливии Вильма Аланоки
Экс-министра культуры Боливии подозревают в хранении "коктейлей Молотова"
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Власти Удмуртии усилят меры поддержки многодетных семей в 2020 году
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
В Ростове суд арестовал следователя, удерживавшего заложников
П/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
Сенатор оценил идею вернуться к ограничениям продажи алкоголя до 21 года
На улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка
Источник рассказал о жительнице Владивостока, выкинувшей ребенка из окна
King High School в американском городе Тампа, штат Флорида
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о признании физлиц иноагентами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17:06В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
17:05МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
17:04В Колумбии три человека погибли во время протестов
Лента новостейМолния