МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МЧС России и Минприроды создали межведомственную рабочую группу в целях повышения эффективности выявления и тушения лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
"МЧС России и Минприроды ведут работу по повышению эффективности выявления и тушения лесных пожаров. С этой целью создана межведомственная рабочая группа. Соответствующий приказ подписали руководители двух ведомств Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в состав рабочей группы вошли 15 представителей МЧС, Минприроды, а также Рослесхоза и Авиалесоохраны. Им предстоит принять меры, направленные на повышение эффективности выявления и тушения лесных пожаров.
© Фото : МЧС РоссииМЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
© Фото : МЧС России
МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
"Разрабатываются предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования, определяются специалисты, уполномоченные на проведение авиационных работ по охране лесов от пожаров, прорабатываются варианты усиления службы авиалесопатрулирования и меры по повышению оперативности реагирования службы пожарных-десантников при возникновении лесных пожаров", - подчеркивает МЧС РФ.