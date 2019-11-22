В Колумбии три человека погибли во время протестов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека погибли во время протестов в Три человека погибли во время протестов в Колумбии , сообщает канал Noticias RCN со ссылкой на министра обороны страны.

"Власти Колумбии подтвердили смерть двух человек в (муниципалитете) Буэнавентура и одного в Канделарии", - приводит телеканал слова министра обороны Карлоса Ольмеса Трухильо.

Министр также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 273 человека, среди которых 148 военных и трое полицейских.

Ранее сообщалось о 97 пострадавших и 115 задержанных в городе Кали в результате беспорядков, начавшихся в четверг.

Около 207 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками был охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывали граждан к миру. В Кали был объявлен комендантский час.

Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики.