В Колумбии три человека погибли во время протестов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три человека погибли во время протестов в Колумбии, сообщает канал Noticias RCN со ссылкой на министра обороны страны.
"Власти Колумбии подтвердили смерть двух человек в (муниципалитете) Буэнавентура и одного в Канделарии", - приводит телеканал слова министра обороны Карлоса Ольмеса Трухильо.
Министр также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 273 человека, среди которых 148 военных и трое полицейских.
Ранее сообщалось о 97 пострадавших и 115 задержанных в городе Кали в результате беспорядков, начавшихся в четверг.
Около 207 тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками был охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывали граждан к миру. В Кали был объявлен комендантский час.
Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.