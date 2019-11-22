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РИА Новости

Скворцова заявила о важности борьбы с курением для нацпроекта "Здоровье"

16:52 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКурение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую.
Курение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Реализация антитабачной концепции является одним из условий достижения целей национального проекта "Здравоохранение", заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года, Минздрав в ближайшие полгода должен разработать план мероприятий по ее реализации. Реализация антитабачной концепции должна снизить распространенность потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.
"Выполнение концепции является базисным условием для того, чтобы могли быть исполнены все цели национального проекта "Здравоохранение", - сказала Скворцова журналистам.
Она пояснила, что курение оказывает существенное влияние на здоровье человека, поэтому реализация концепции необходима.
По ее словам, сейчас среднее потребление сигарет на душу населения составляет 1,6 тысячи в год, цель концепции снизить этот показатель до тысячи.
При этом положительные результаты уже есть - число курящих подростков снизилось в 2 раза, отметила министр.
"Наши результаты уже и сейчас заслуживают уважения, но нам надо идти вперед, потому что пока еще население России курит много", - подчеркнула Скворцова.
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НацпроектыкурениеЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваОбщество
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