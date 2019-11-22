В МИД рассказали о количестве россиян, находящихся в заключении за рубежом

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти шесть тысяч граждан России находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом, сообщил заместитель директора консульского департамента Почти шесть тысяч граждан России находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом, сообщил заместитель директора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.

"Порядка шести тысяч россиян с различным процессуальным статусом содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", - сказал он в ходе круглого стола в Госдуме.

По его словам, статус у россиян разный - это и обвиняемые, и подозреваемые, и осужденные граждане РФ.

Голубовский отметил, что обвинения в адрес россиян самые различные, некоторые имеют под собой политическую подоплеку, а большинство осужденных за рубежом россиян находятся в странах, где большая российская диаспора, и преступления граждан РФ часто имеют бытовой характер.