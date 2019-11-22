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РИА Новости

В МИД рассказали о количестве россиян, находящихся в заключении за рубежом

16:52 22.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти шесть тысяч граждан России находятся в пенитенциарных учреждениях за рубежом, сообщил заместитель директора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.
"Порядка шести тысяч россиян с различным процессуальным статусом содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", - сказал он в ходе круглого стола в Госдуме.
По его словам, статус у россиян разный - это и обвиняемые, и подозреваемые, и осужденные граждане РФ.
Голубовский отметил, что обвинения в адрес россиян самые различные, некоторые имеют под собой политическую подоплеку, а большинство осужденных за рубежом россиян находятся в странах, где большая российская диаспора, и преступления граждан РФ часто имеют бытовой характер.
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Замдиректора консульского департамента также сообщил, что есть и большая доля российских граждан, попадающих в подобные ситуации и во время краткосрочных поездок за рубеж.
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МИД РФРоссияВ мире
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