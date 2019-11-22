Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса

Президент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде на награждении победителей XXII Международного конкурса вин и спиртных напитков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ХXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков определил победителей этого года — Гран-при досталось российским винам, произведенным в ХXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков определил победителей этого года — Гран-при досталось российским винам, произведенным в Крыму и на Кубани

Состязание виноделов проходило под эгидой Международной организации винограда и вина (OIV), регулирующей производство напитка по всему миру, и при поддержке Российской академии наук. В жюри конкурса — российские специалисты и эксперты из ведущих винодельческих стран.

В этом году конкурс проводился во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Участники 17 стран — России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Молдавии, Новой Зеландии, Узбекистана, Франции и Чили — представили 340 образцов вин и крепких напитков. Их качество оценивали 19 дегустаторов, восемь из которых — зарубежные специалисты.

Гран-при в номинации "Вина виноградные и плодовые" получило сухое красное вино географического наименования "Ребо Дивноморское" 2015 года производства АО "Дивноморье" (Краснодарский край).