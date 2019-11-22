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РИА Новости

Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса

16:52 22.11.2019 (обновлено: 17:33 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде на награждении победителей XXII Международного конкурса вин и спиртных напитков
Президент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде на награждении победителей XXII Международного конкурса вин и спиртных напитков
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ХXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков определил победителей этого года — Гран-при досталось российским винам, произведенным в Крыму и на Кубани.
Состязание виноделов проходило под эгидой Международной организации винограда и вина (OIV), регулирующей производство напитка по всему миру, и при поддержке Российской академии наук. В жюри конкурса — российские специалисты и эксперты из ведущих винодельческих стран.
В этом году конкурс проводился во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Участники 17 стран — России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Молдавии, Новой Зеландии, Узбекистана, Франции и Чили — представили 340 образцов вин и крепких напитков. Их качество оценивали 19 дегустаторов, восемь из которых — зарубежные специалисты.
Гран-при в номинации "Вина виноградные и плодовые" получило сухое красное вино географического наименования "Ребо Дивноморское" 2015 года производства АО "Дивноморье" (Краснодарский край).
В номинации "Вина игристые" победило коллекционное шампанское брют белое "Новый Свет. Парадизио" крымского завода шампанских вин "Новый Свет".
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