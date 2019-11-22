Умерла актриса из "Теории Большого взрыва" Джейн Гэллоуэй Хейтц

Карьеру на телевидении Джейн Гэллоуэй Хейтц начала в 90-х. За годы работы она снялась во множестве сериалов, среди которых "Теория Большого взрыва", "Лузеры", "Бесстыжие", "C.S.I. Место преступления", "Скорая помощь", "Анатомия страсти" и другие. В "большом кино" она дебютировала в 1999 году в картине Дэвида Линча "Простая история".