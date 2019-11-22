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РИА Новости

Умерла актриса из "Теории Большого взрыва" Джейн Гэллоуэй Хейтц

16:54 22.11.2019 (обновлено: 17:09 22.11.2019)
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© Chuck Lorre Productions / Warner Bros. TelevisionКадр из сериала "Теория большого взрыва"
Кадр из сериала Теория большого взрыва
© Chuck Lorre Productions / Warner Bros. Television
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В штате Иллинойс на 79-м году жизни умерла американская актриса Джейн Гэллоуэй Хейтц, пишет The Hollywood Reporter.
Артистка скончалась в больнице города Хайленд-Парк от застойной сердечной недостаточности, сообщила изданию ее дочь Эми Ричардсон.
Прощание с Гэллоуэй Хейтц пройдет 30 ноября. Родственники актрисы призвали соболезнующих сделать пожертвования в Американскую кардиологическую или диабетическую ассоциации.
Карьеру на телевидении Джейн Гэллоуэй Хейтц начала в 90-х. За годы работы она снялась во множестве сериалов, среди которых "Теория Большого взрыва", "Лузеры", "Бесстыжие", "C.S.I. Место преступления", "Скорая помощь", "Анатомия страсти" и другие. В "большом кино" она дебютировала в 1999 году в картине Дэвида Линча "Простая история".
© 20th Century Fox TelevisionКадр из сериала "Лузеры"
Кадр из сериала Лузеры
© 20th Century Fox Television
Кадр из сериала "Лузеры"
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КультураДэвид ЛинчИллинойсДжейн Гэллоуэй ХейтцВ мире
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