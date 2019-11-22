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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал закон о признании физлиц иноагентами

16:47 22.11.2019 (обновлено: 16:51 22.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу на заседании закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Совфед рассмотрит этот вопрос в понедельник, зампред комитета Александр Башкин говорил, что, скорее всего, он будет подержан всеми сенаторами.
Александр Малькевич
Вчера, 15:34
В ОП назвали закон о признании физлиц иноагентами ответом Западу
Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом.
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Александр БашкинСовет Федерации РФМоскваОбщество
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