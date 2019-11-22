Комитет Совфеда поддержал закон о признании физлиц иноагентами

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу на заседании закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Совфед рассмотрит этот вопрос в понедельник, зампред комитета Александр Башкин говорил, что, скорее всего, он будет подержан всеми сенаторами.
Согласно закону, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом.