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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России

16:46 22.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минкультуры должно иметь инструменты влияния на зарубежных артистов, которые критикуют Россию, а потом приезжают на заработки, лучшим же ответом зрителей будут пустые места в зале, заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Певица София Ротару
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"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в РФ грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", - сказал Рязанский.
Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей может критиковать страну, "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию". По мнению законодателя, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".
В этой ситуации также следует узнать, что обо всем этом думают зрители, считает Рязанский. "Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", - заключил он.
Певица София Ротару. Архивное фото
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КультураВалерий РязанскийРоссияСофия РотаруУкраина
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