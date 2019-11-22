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РИА Новости

Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

16:45 22.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сообщения о сбоях в работе мессенджера начали поступать после 15.30 мск.
Некоторые пользователи жалуются на проблемы с загрузкой контента в мессенджере, некоторые сообщают о проблемах с отправкой сообщений.
Также некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram.
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