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РИА Новости

Обманутые химкинские дольщики получат жилье и компенсации спустя 13 лет

16:44 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Обманутым дольщикам жилого комплекса "Вишневая" выплатят компенсации. Часть из них получат квартиры. Об этом сообщил телеканал "360".
Некоторые дольщики вложили деньги в будущее жилье еще в 2006 году. Например, Екатерина Егорова – на новую квартиру она потратила все сбережения, порядка 1,5 миллиона рублей. Люди вложили огромные средства в строительство, но застройщик обанкротился в 2011 году. Так десятки дольщиков остались ни с чем.
"Прежде чем обанкротиться, застройщик пытался собрать с нас еще денег, доплаты, он шантажировал людей, рассылал письма о том, что мы должны доплатить и тогда жилье достроят. А если не доплатим, то через суд нас лишат прав на эту квартиру. У нас очень длинный путь был", – рассказала дольщица.
Стройка
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Застройщик жилого комплекса – "Монолит-град-строй" – должен был сдать два корпуса еще 13 лет назад, в 2006 году. Но процесс строительства затянулся на четыре года, а в итоге его и вовсе остановили, а компанию признали банкротом.
Разобраться в ситуации и провести повторное обследование поручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко. А по словам заместителя руководителя химкинского "Управление строительства" Ирины Павловой, дольщикам, скорее всего, выплатят денежные компенсации.
"При этом у нас заключен договор с тремя застройщиками на расселение части граждан, ориентировочно это чуть более 50 квартир", – сказала Ирина Павлова.
Планируется, что эти дольщики получат свои квартиры до конца этого года. Судьбой остальных сейчас занимается фонд защиты прав граждан ДОМ.РФ. Людей либо расселят, либо им выплатят компенсации, которые рассчитают из рыночной стоимости квартир на сегодняшний день.
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