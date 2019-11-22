Обманутые химкинские дольщики получат жилье и компенсации спустя 13 лет

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Обманутым дольщикам жилого комплекса "Вишневая" выплатят компенсации. Часть из них получат квартиры. Об этом сообщил телеканал Обманутым дольщикам жилого комплекса "Вишневая" выплатят компенсации. Часть из них получат квартиры. Об этом сообщил телеканал "360"

Некоторые дольщики вложили деньги в будущее жилье еще в 2006 году. Например, Екатерина Егорова – на новую квартиру она потратила все сбережения, порядка 1,5 миллиона рублей. Люди вложили огромные средства в строительство, но застройщик обанкротился в 2011 году. Так десятки дольщиков остались ни с чем.

"Прежде чем обанкротиться, застройщик пытался собрать с нас еще денег, доплаты, он шантажировал людей, рассылал письма о том, что мы должны доплатить и тогда жилье достроят. А если не доплатим, то через суд нас лишат прав на эту квартиру. У нас очень длинный путь был", – рассказала дольщица.

Застройщик жилого комплекса – "Монолит-град-строй" – должен был сдать два корпуса еще 13 лет назад, в 2006 году. Но процесс строительства затянулся на четыре года, а в итоге его и вовсе остановили, а компанию признали банкротом.

Разобраться в ситуации и провести повторное обследование поручил заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко. А по словам заместителя руководителя химкинского "Управление строительства" Ирины Павловой, дольщикам, скорее всего, выплатят денежные компенсации.

"При этом у нас заключен договор с тремя застройщиками на расселение части граждан, ориентировочно это чуть более 50 квартир", – сказала Ирина Павлова.