Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

"Снегопады в ближайшие пять-семь дней не ожидаются. Но в середине следующей недели может покружить небольшой снежок, который перейдет в смешанную фазу: то ли мокрый снег, то ли дождь. И нельзя сказать, что у нас прямо образуется снежный покров, и он полностью покроет землю", - сказала Позднякова.