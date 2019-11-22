Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Потепление до нуля градусов и небольшой снег с дождем ожидаются в Москве в середине следующей недели, снежный покров, скорее всего, не образуется, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Снегопады в ближайшие пять-семь дней не ожидаются. Но в середине следующей недели может покружить небольшой снежок, который перейдет в смешанную фазу: то ли мокрый снег, то ли дождь. И нельзя сказать, что у нас прямо образуется снежный покров, и он полностью покроет землю", - сказала Позднякова.
Она отметила, что на следующей неделе в столицу придет более теплый воздух, температура поднимется до нуля градусов.
"Придет довольно теплый воздух, температура будет около нуля, поэтому даже если выпадет снежок, то он, скорее всего, растает", - сказала Позднякова.