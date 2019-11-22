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РИА Новости

В сербском техникуме мужчина устроил стрельбу из винтовки

16:41 22.11.2019
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© AFP 2019 / StringerПолиция в Сербии
Полиция в Сербии
© AFP 2019 / Stringer
Полиция в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Полиция Сербии задержала мужчину, устроившего стрельбу в техникуме в центральной части страны, никто не пострадал, сообщило министерство внутренних дел.
"Сотрудники МВД по городу Смедерево задержали мужчину 1973 года рождения из района города Велика-Плана, подозреваемого в том, что сегодня проник в среднюю экономически-туристическую школу (техникум) "Вук Караджич" в Велика-Плана и сделал два выстрела из автоматической винтовки в потолок", - сообщило ведомство.
"При стрельбе никто не ранен, нападавшего обезвредил один из преподавателей", - уточнило МВД.
Как утверждают местные СМИ, мужчина психически нездоров и пытался взять заложников, но был задержан.
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