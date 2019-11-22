В сербском техникуме мужчина устроил стрельбу из винтовки

"Сотрудники МВД по городу Смедерево задержали мужчину 1973 года рождения из района города Велика-Плана, подозреваемого в том, что сегодня проник в среднюю экономически-туристическую школу (техникум) "Вук Караджич" в Велика-Плана и сделал два выстрела из автоматической винтовки в потолок", - сообщило ведомство.