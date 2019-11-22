Сенатор оценил идею вернуться к ограничениям продажи алкоголя до 21 года

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что в России все равно вернутся к ограничению продажи алкоголя гражданам до 21 года, возможно, это будет более мягкий вариант - запрет на продажу крепких спиртных напитков.
Ранее ряд профильных ведомств, кроме Минздрава, высказались против законопроектов парламентариев о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года. Минздрав, в свою очередь, предлагал смягчить эту норму и не продавать гражданам до указанного возраста крепкие спиртные напитки.
"Очень жалко, что так рассуждают наши финансовые и экономические ведомства. Ведь первая скрипка не за финансовыми и даже не за правовыми вопросами. Первая скрипка должна быть у Минздрава: готов ли организм молодого человека справляться с этим разрешенным злом",- сказал в пятницу РИА Новости Рязанский, который является одним из авторов подобной инициативы.
Сенатор полагает, что в России все равно "придут к этой теме". "Когда речь идет о демографии, государство должно быть готово к более решительным мерам. Просто это может быть сделано более поступательно",- заключил он.
Сейчас в России запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.