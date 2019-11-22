Сенатор оценил идею вернуться к ограничениям продажи алкоголя до 21 года

"Очень жалко, что так рассуждают наши финансовые и экономические ведомства. Ведь первая скрипка не за финансовыми и даже не за правовыми вопросами. Первая скрипка должна быть у Минздрава: готов ли организм молодого человека справляться с этим разрешенным злом",- сказал в пятницу РИА Новости Рязанский, который является одним из авторов подобной инициативы.