Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T16:38+0300
https://ria.ru/20191122/1561483400.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/63447/11/634471105_0:199:2850:1802_1036x0_80_0_0_3e3d14203cadd2748124d5dbe94388e1.jpg
РИА Новости

Сенатор оценил идею вернуться к ограничениям продажи алкоголя до 21 года

16:38 22.11.2019
48
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкП/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
П/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что в России все равно вернутся к ограничению продажи алкоголя гражданам до 21 года, возможно, это будет более мягкий вариант - запрет на продажу крепких спиртных напитков.
Ранее ряд профильных ведомств, кроме Минздрава, высказались против законопроектов парламентариев о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года. Минздрав, в свою очередь, предлагал смягчить эту норму и не продавать гражданам до указанного возраста крепкие спиртные напитки.
"Очень жалко, что так рассуждают наши финансовые и экономические ведомства. Ведь первая скрипка не за финансовыми и даже не за правовыми вопросами. Первая скрипка должна быть у Минздрава: готов ли организм молодого человека справляться с этим разрешенным злом",- сказал в пятницу РИА Новости Рязанский, который является одним из авторов подобной инициативы.
Сенатор полагает, что в России все равно "придут к этой теме". "Когда речь идет о демографии, государство должно быть готово к более решительным мерам. Просто это может быть сделано более поступательно",- заключил он.
Сейчас в России запрещена продажа любого алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.
Торт
Вчера, 13:54
Врач рассказал, почему алкоголь нельзя закусывать сладостями
300002
Обсудить 0
Валерий РязанскийСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Продажа алкогольной продукции
В Госдуме продолжат борьбу за повышение возраста продажи алкоголя
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Курение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую.
Скворцова заявила о важности борьбы с курением для нацпроекта "Здоровье"
Таблетки в руке
Эксперт не ожидает, что кредиты на дорогие лекарства станут популярными
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о признании физлиц иноагентами
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России
Снегопад
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Знак Курение запрещено
В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах
Полиция в Сербии
В сербском техникуме мужчина устроил стрельбу из винтовки
Пальмовое масло
Росстат сообщил об увеличении импорта пальмового масла в Россию
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о количестве россиян, находящихся в заключении за рубежом
Офтальмолог
Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17:06В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
Лента новостейМолния