Лидер ХДС призвала продолжать работу над возвращением беженцев в Сирию

Крамп-Карренбауэр в октябре выступила с инициативой создать на севере Сирии международную зону безопасности под эгидой ООН, однако говоря о Сирии во время выступления на ежегодном съезде ХДС, она не упомянула прямо эту инициативу.

Так, она вновь назвала нарушением международного права операцию Турции в Сирии против курдских формирований, которая закончилась достижением договоренности между РФ и Турцией по урегулированию ситуацию. По словам Крамп-Карренбауэр, сегодня тем не менее нет ответа на вопрос, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии, "как мы можем работать над, чтобы те люди, которые их этих регионов бежали... могли вернуться назад". По ее словам, это могло бы быть задачей международного сообщества в целом и Европы в частности.

"Честно говоря, мне недостаточно того, что мы на наших встречах говорим, что это ужасно, мы видим это, но не можем дать ответ. Я хочу, чтобы Германия вела эти переговоры, потому что эти переговоры нужно вести, потому что речь идет о людях, детях, которые заслуживают нашей солидарности и помощи", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.