Представителей Кубы пригласили на Ялтинский экономический форум — 2020

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Власти Крыма пригласили кубинцев на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2020 году, сообщила вице-премьер региона Ирина Кивико.
"Я пригласила представителей из Кубы на Ялтинский международный экономический форум. Я подчеркнула, что мы ждем всех, кто готов приехать к нам с целью дальнейшего сотрудничества. Мы готовы прислать официальное приглашение всем заинтересовавшимся. Я думаю, что отклик будет", - приводит слова Кивико туристический портал Крыма.
10 сентября, 10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.