Новосибирские ученые создали лекарство для лечения инсульта

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые из Новосибирска создали уникальный препарат для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемического инсульта, сообщает "Звезда".
Новое лекарство содержит очищенные клетки, которые используются для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина.
Препарат уже прошел первые лабораторные испытания на мышах, в ходе которых было зафиксировано улучшение кровотока, предотвращение некроза тканей и восстановление важнейших функций организма.
По словам ученых, уникальность препарата заключается в том, что он позволит доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей без хирургического вмешательства.
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