Новосибирские ученые создали лекарство для лечения инсульта

Препарат уже прошел первые лабораторные испытания на мышах, в ходе которых было зафиксировано улучшение кровотока, предотвращение некроза тканей и восстановление важнейших функций организма.

По словам ученых, уникальность препарата заключается в том, что он позволит доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей без хирургического вмешательства.