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РИА Новости

Эксперты заявили о возможном укреплении рубля к Новому году

16:25 22.11.2019 (обновлено: 16:40 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанкноты и монеты России и банковские карты
Банкноты и монеты России и банковские карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банкноты и монеты России и банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Эксперты не видят причин для ослабления рубля к Новому году, возможно и его укрепление к доллару на фоне геополитических проблем, касающихся исключительно стран Запада, следует из их комментариев для РИА Новости.
Курс доллара к завершению года может опуститься в район 63 рублей, полагает один из экспертов.
Доллар с начала года потерял к рублю почти 9% (более 6 рублей). В январе американская валюта обновила максимум с марта 2016 года - в районе 71,45 рубля. Минимум - с августа 2018 года - был достигнут в июне текущего года (около 62,5 рубля), текущие котировки располагаются немного ниже 64 рублей.
Американский доллар и российский рубль. Архивное фото
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Геополитика поможет рублю?

Геополитика все сильнее влияет на финансовые рынки, рассуждает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский. "Протесты в Гонконге, билль сената США о защите прав протестующих, резкая реакция Китая на все это. Одновременно - тяжелые торговые переговоры между США и Китаем и угроза новых торговых пошлин уже с середины декабря", - говорит он.
При этом в США есть и своя внутренняя политическая неопределенность в виде угрозы импичмента президенту Дональду Трампу, отмечает Рожанковский. В этой неразберихе, похоже, что власти США в последний момент вспомнили про бюджет страны и второпях приняли временный его вариант – до 20 декабря, говорит эксперт.
Непростой выход Великобритании из ЕС, в свою очередь, добавляет на европейские рынки свою долю региональных геополитических рисков, отмечают эксперты. В такой ситуации Западу и, в первую очередь, США не до России и новых санкций против нее, полагают эксперты.
"Риски введения санкций против нас сейчас невелики. Геополитика в первую очередь касается западного мира, а России в какой-то мере это помогает, поскольку Западу не хватает времени заниматься новыми санкциями", - рассуждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
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Фундаментальные факторы

В таких условиях стоит обратить внимание на фундаментальные факторы курсовой динамики рубля, полагают эксперты. "Сейчас нет причин для снижения кредитного рейтинга РФ, можно ожидать лишь его повышения, формально наш рейтинг (исходя только из макроэкономических показателей – ред.) сейчас на уровне ААА. Эконометрический курс доллара находится на уровне 56-57 рублей", - оценивает Рожанковский.
Дорогая нефть и сохраняющийся спрос на рублевый долг делают свое дело – рубль растет на протяжении последних трех месяцев, говорит Вайсберг. При этом декабрьское заседание стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ может добавить позитива на рынок нефти и соответственно – в динамику рубля, заметил он.
В итоге рубль имеет шанс укрепиться к завершению года – в район 63 рублей (плюс минус 30 копеек), оценил Вайсберг.
Определенное давление на рубль оказывает бюджетное правило, однако в условиях сложностей с расходованием властями средств, уже заложенных в федеральном бюджете (около 1 триллиона рублей), стоит ли продолжать пополнение Минфином резервов, задается Рожанковский вопросом. "Может стоить дать людям низкий курс доллара, чтобы они смогли перед Новым годом купить подешевле импортных товаров. Тогда, глядишь, и потребительский спрос поднялся бы. Поэтому снижение доллара на 2-3% в месяц (около 1,5 рубля) вполне логично", - резюмировал он.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
25 июня, 15:12
Минфин России не ожидает укрепления или ослабления рубля до конца года
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Новый год—2020Валерий ВайсбергВладимир РожанковскийДинамика курсов валютДональд ТрампОПЕКЕвросоюзМинистерство финансов РФМоскваКитайСШАЭкономика
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