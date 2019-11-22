КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"На автодороге Пировское –Енисейск водитель автобуса не справился с управлением. Машина упала набок. В салоне было 17 человек. Четверо пострадали, один в тяжелом состоянии, у остальных ушибы", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. По данным МВД, среди пострадавших нет несовершеннолетних.