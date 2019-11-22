Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T16:17+0300
https://ria.ru/20191122/1561482249.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152159/46/1521594637_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_fc9188b54e25ba9aaf068f458c12e82c.jpg
РИА Новости

В центре Сухума произошла перестрелка, есть погибшие

16:17 22.11.2019
2538
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Сухуми. Архивное фото
СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, есть погибшие и раненые, передает издание "Апсны сегодня".
"В 14.40 у ресторана "Сан-Ремо" прозвучала стрельба. По предварительной информации, неизвестные в масках открыли огонь по людям, которые в это время находились в кафе на улице: есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.
Место, где произошла перестрелка находится на набережной, недалеко от комплекса правительственных зданий.
Автомобиль МВД Абхазии
21 января, 18:31
В Абхазии двое задержанных признались в убийстве россиянина
3001344
Обсудить 0
АбхазияСухумВ мире
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
Во Владимирской области уволили установившего столбы на дороге чиновника
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
В Керченском проливе
В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Лента новостейМолния