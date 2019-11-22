В центре Сухума произошла перестрелка, есть погибшие

СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, есть погибшие и раненые, передает издание "Апсны сегодня".
"В 14.40 у ресторана "Сан-Ремо" прозвучала стрельба. По предварительной информации, неизвестные в масках открыли огонь по людям, которые в это время находились в кафе на улице: есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.
Место, где произошла перестрелка находится на набережной, недалеко от комплекса правительственных зданий.
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