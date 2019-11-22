Росстат сообщил об увеличении импорта пальмового масла в Россию

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре 2019 года увеличила импорт Россия в сентябре 2019 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 31,2% в натуральном выражении по сравнению с сентябрем прошлого года - до 87,8 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.

По сравнению с августом 2019 года поставки пальмового масла в сентябре уменьшились на 30,7%. За январь-сентябрь объем импорта составил 757 тысяч тонн, что на 5,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за девять месяцев увеличился на 18,4% - до 65,3 тысячи тонн. В сентябре импорт этих товаров составил 6,3 тысячи тонн, увеличившись на 26,2% в годовом выражении, но снизившись на 55% - в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-сентябре уменьшился в 9 раз - до 2,2 тысячи тонн. В сентябре поставки составили 0,05 тысячи тонн, что в 29 раз меньше, чем в сентябре 2018 года, и в 5 раз меньше, чем в августе 2019 года.