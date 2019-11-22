Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T16:14+0300
https://ria.ru/20191122/1561482019.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151901/13/1519011361_0:248:3024:1948_1036x0_80_0_0_72b0924c13860e8fcde837e4fa535672.jpg
РИА Новости

В Ереване эвакуировали школу после сигнала о бомбе

16:14 22.11.2019
96
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейская машина в Ереване
Полицейская машина в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Полицейская машина в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Сотни детей и десятки учителей эвакуированы в пятницу днем из ереванской школы после сигнала о заложенной бомбе, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"Днем 22 ноября на пульт диспетчера службы спасения 911 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №156 города Еревана. Еще до прибытия спасателей были эвакуированы 207 учеников и 35 учителей… В результате проверки здания взрывное устройство обнаружено не было", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

Там же отмечается, что на месте работали пожарные-спасатели, инженерно-саперная группа сил гражданской обороны, кинологи центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, психологи. Обстоятельства инцидента выясняются.
Полицейский автомобиль
1 ноября, 08:51
Ученик "заминировал" школу в Омске
000000
Обсудить 0
МЧС АрменииЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах
Сотрудник испанской полиции
В Испании задержали подозреваемого в терроризме
Сухуми
В центре Сухума произошла перестрелка, есть погибшие
Солдаты в армейской столовой
Суд взыскал с "Военторга" почти 98 миллионов рублей за сорванный завтрак
Побережье острова Гран Канария
Испанские спасатели перехватили две лодки с мигрантами у Канарских островов
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Лидер ХДС призвала продолжать работу над возвращением беженцев в Сирию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи
Бутина согласилась работать в группе по защите соотечественников за рубежом
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Колумбии три человека погибли во время протестов
Пальмовое масло
Росстат сообщил об увеличении импорта пальмового масла в Россию
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
В Палестине мужчина скончался от ран, полученных при израильском авиаударе
Акция протеста в Тбилиси
В Грузии задержали шесть человек за хулиганство в ходе протестов
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Обвинение попросило о пожизненном заключении для "петрозаводского маньяка"
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина
Слуцкий заявил, что трудоустройство Бутиной в Госдуме пока не планируется
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
Во Владимирской области уволили установившего столбы на дороге чиновника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
Лента новостейМолния