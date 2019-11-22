В Ереване эвакуировали школу после сигнала о бомбе

ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Сотни детей и десятки учителей эвакуированы в пятницу днем из ереванской школы после сигнала о заложенной бомбе, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
"Днем 22 ноября на пульт диспетчера службы спасения 911 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №156 города Еревана. Еще до прибытия спасателей были эвакуированы 207 учеников и 35 учителей… В результате проверки здания взрывное устройство обнаружено не было", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Там же отмечается, что на месте работали пожарные-спасатели, инженерно-саперная группа сил гражданской обороны, кинологи центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, психологи. Обстоятельства инцидента выясняются.
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