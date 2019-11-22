Во Владимирской области уволили установившего столбы на дороге чиновника

Ранее в соцсетях опубликовали видео, где сняты две опоры ЛЭП на дороге в окрестностях деревни Заозерье во Владимирской области. Глава региона пообещал наказать тех, кто "пренебрег своими обязанностями" и поставил под угрозу жизни людей.