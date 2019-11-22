Во Владимирской области уволили установившего столбы на дороге чиновника

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Во Владимирской области уволили чиновника, ответственного за появление опор линий электропередач посреди дороги.
"По поручению губернатора области В.В. Сипягина проведена внутренняя проверка, по результату которой принято решение об увольнении директора филиала ГУП "ДСУ-3" "Вязниковской ДРСУ", - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Алексей Косилов в комментарии "Говорит Москва".
Ранее в соцсетях опубликовали видео, где сняты две опоры ЛЭП на дороге в окрестностях деревни Заозерье во Владимирской области. Глава региона пообещал наказать тех, кто "пренебрег своими обязанностями" и поставил под угрозу жизни людей.
30 ноября 2017, 12:49В Приморье проложили дорогу через опору линии электропередачи