Испанские спасатели перехватили две лодки с мигрантами у Канарских островов

МАДРИД, 22 ноя – РИА Новости. Спасатели перехватили две лодки с 85 нелегальными мигрантами на борту к югу от острова Гран-Канария (Канарские острова, Испания), говорится в сообщении экстренной службы Канар в Twitter
На первом судне находились 79 человек, на втором - шестеро. Все мигранты доставлены в порт Аргинегин (муниципалитет Моган), двум мужчинам была оказана медицинская помощь в связи с полученными во время путешествия травмами.
По данным Всемирной организации миграции, с января по ноябрь 2019 года по морю в Испанию прибыли более 22 тысяч человек, 324 человека погибли на пути в эту страну.
Девять мигрантов погибли, двое пропали без вести в результате крушения лодки у берегов острова Лансароте (Канарские острова, Испания) 6 ноября, четырех удалось спасти. 29 октября лодка с мигрантами перевернулась в море в 607 км к югу от острова Гран-Канария, погибли четыре человека, 29 человек подобрало судно под сингапурским флагом.