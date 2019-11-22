Испанские спасатели перехватили две лодки с мигрантами у Канарских островов

На первом судне находились 79 человек, на втором - шестеро. Все мигранты доставлены в порт Аргинегин (муниципалитет Моган), двум мужчинам была оказана медицинская помощь в связи с полученными во время путешествия травмами.

По данным Всемирной организации миграции, с января по ноябрь 2019 года по морю в Испанию прибыли более 22 тысяч человек, 324 человека погибли на пути в эту страну.