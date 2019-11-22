В Житомире вышел из колонии осужденный за организацию покушения на Бабченко

В 2018 году суд приговорил Германа к 4,5 годам тюрьмы. При этом в ноябре 2019 года суд освободил Германа от отбывания наказания в тюрьме по состоянию здоровья.

"Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел из колонии в Житомире… Сам Герман после выхода длительное время ждал автомобиль, который должен был забрать его домой. Он рассказал, что сидел в камере с еще семью заключенными, а с собой у него был пакет с лекарствами", - говорится в сообщении.

Герман в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию для журналистов, если позволят адвокаты.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Владимир Гройсман, занимавший тогда должность премьера Украины, обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил Василий Грицак, который был тогда главой спецслужбы, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко - украинского предпринимателя Германа.