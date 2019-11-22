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РИА Новости

В Житомире вышел из колонии осужденный за организацию покушения на Бабченко

16:08 22.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДиректор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко
Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко
© РИА Новости / Стрингер
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Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Архивное фото
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Осужденный по обвинению в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел из колонии в Житомире, сообщает в пятницу сайт Телевизионной службы новостей  канала "1+1".
В 2018 году суд приговорил Германа к 4,5 годам тюрьмы. При этом в ноябре 2019 года суд освободил Германа от отбывания наказания в тюрьме по состоянию здоровья.
Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018 года
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Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
"Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел из колонии в Житомире… Сам Герман после выхода длительное время ждал автомобиль, который должен был забрать его домой. Он рассказал, что сидел в камере с еще семью заключенными, а с собой у него был пакет с лекарствами", - говорится в сообщении.
Герман в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию для журналистов, если позволят адвокаты.
Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Владимир Гройсман, занимавший тогда должность премьера Украины, обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил Василий Грицак, который был тогда главой спецслужбы, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко - украинского предпринимателя Германа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.
Аркадий Бабченко во время пресс-конференции
3 ноября, 16:42
Бабченко заявил, что покинул Украину из-за политических взглядов
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Аркадий БабченкоСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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