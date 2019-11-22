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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-22T23:57+0300
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РИА Новости

Влюбленные поженились в самолете, летящем из Сиднея в Окленд

23:57 22.11.2019
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© Jetstar AustraliaСвадьба на борту самолета авиакомпании Jetstar Australia. Стоп-кадр видео
Свадьба на борту самолета авиакомпании Jetstar Australia. Стоп-кадр видео
© Jetstar Australia
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новозеландка Кэти и австралиец Дэвид решили заключить брак на небесах — в самолете, летящем из одной страны в другую, сообщает UPI.
Влюбленные обменялись клятвами на высоте 11 тысяч метров, когда оказались ровно на середине пути.
Молодожены отметили, что самолеты всегда были важной частью их отношений: в 2011 году они познакомились, участвуя в компьютерной игре, связанной с авиацией. Через два года встретились в аэропорту Сиднея.
Представитель авиакомпании отметил, что всех пассажиров "свадебного" рейса заранее предупредили о съемке, они могли поменять билет без дополнительной оплаты.
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