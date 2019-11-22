Влюбленные поженились в самолете, летящем из Сиднея в Окленд

Влюбленные обменялись клятвами на высоте 11 тысяч метров, когда оказались ровно на середине пути.

Молодожены отметили, что самолеты всегда были важной частью их отношений: в 2011 году они познакомились, участвуя в компьютерной игре, связанной с авиацией. Через два года встретились в аэропорту Сиднея.