Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T16:07+0300
https://ria.ru/20191122/1561481670.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153214/72/1532147287_0:368:1306:1103_1036x0_80_0_0_16b586cadfbf3843989c8867a6607243.jpg
РИА Новости

Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря

16:07 22.11.2019
613
CC BY 2.0 / sixtwelve / AuschwitzКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
CC BY 2.0 / sixtwelve / Auschwitz
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Президенты шести стран прибудут в январе в польский Освенцим для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, говорится в сообщении музея Освенцима.
Ранее сообщалось, что Россию пригласили принять участие в торжественных мероприятиях 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в польском Освенциме 27 января 2020 года.
"В общей сложности мы ожидаем несколько десятков государственных делегаций, а также представители международных институтов. Многие из них будут представлены на самом высоком уровне, часть из них мы уже можем подтвердить официально", - говорится в сообщении.
По данным музея, официально подтвердили свое участие президент Финляндии Саули Ниинистё, лидер Израиля Реувен Ривлин, мальтийский президент Джордж Велл, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда и лидер Швейцарии Ули Маурер.
Также среди гостей ожидаются король Испании Филипп VI, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, наследница престола Швеции, принцесса Виктория и другие.
Богдан Бартниковский
11 апреля, 09:56
Бывший узник Освенцима: всегда помню, чей солдат дал мне свободу
В музее отметили, что продолжаются переговоры с представителями других стран, которые также планируют прибыть на торжества в Освенцим.
В начале сентября текущего года в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша не пригласила на них делегацию России, однако пригласила своих союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, страны "Восточного партнерства".
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
16 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Освенцим вновь шокирует весь мир
10002010
Обсудить 1
ОсвенцимПольшаФинляндияРоссияИспанияИзраильВ мире
Рекомендуем
Древние мореплаватели
Норвежские исследователи обнаружили корабль времен викингов
Сухуми
В центре Сухума произошла перестрелка, есть погибшие
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
В Палестине мужчина скончался от ран, полученных при израильском авиаударе
Высшая школа менеджмента СПбГУ
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект об экспертизе вузовских учебников
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Науру отозвала признание Косово, заявили в МИД Сербии
Александр Вучич
Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "возвращению Крыма"
Офтальмолог
Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Президент США Дональд Трамп
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России
Александр Вучич
Вучич призвал ЕС перестать играть с балканскими странами
Солдаты в армейской столовой
Суд взыскал с "Военторга" почти 98 миллионов рублей за сорванный завтрак
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Софийский собор в Киеве
В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
Лента новостейМолния