Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Президенты шести стран прибудут в январе в польский Освенцим для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, говорится в сообщении музея Освенцима.
Ранее сообщалось, что Россию пригласили принять участие в торжественных мероприятиях 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в польском Освенциме 27 января 2020 года.
"В общей сложности мы ожидаем несколько десятков государственных делегаций, а также представители международных институтов. Многие из них будут представлены на самом высоком уровне, часть из них мы уже можем подтвердить официально", - говорится в сообщении.
По данным музея, официально подтвердили свое участие президент Финляндии Саули Ниинистё, лидер Израиля Реувен Ривлин, мальтийский президент Джордж Велл, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда и лидер Швейцарии Ули Маурер.
Также среди гостей ожидаются король Испании Филипп VI, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, наследница престола Швеции, принцесса Виктория и другие.
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В музее отметили, что продолжаются переговоры с представителями других стран, которые также планируют прибыть на торжества в Освенцим.
В начале сентября текущего года в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша не пригласила на них делегацию России, однако пригласила своих союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, страны "Восточного партнерства".
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.