Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Президенты шести стран прибудут в январе в польский Президенты шести стран прибудут в январе в польский Освенцим для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, говорится в сообщении музея Освенцима.

Ранее сообщалось, что Россию пригласили принять участие в торжественных мероприятиях 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в польском Освенциме 27 января 2020 года.

"В общей сложности мы ожидаем несколько десятков государственных делегаций, а также представители международных институтов. Многие из них будут представлены на самом высоком уровне, часть из них мы уже можем подтвердить официально", - говорится в сообщении.

По данным музея, официально подтвердили свое участие президент Финляндии Саули Ниинистё, лидер Израиля Реувен Ривлин, мальтийский президент Джордж Велл, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда и лидер Швейцарии Ули Маурер.

Также среди гостей ожидаются король Испании Филипп VI, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, наследница престола Швеции, принцесса Виктория и другие.

В музее отметили, что продолжаются переговоры с представителями других стран, которые также планируют прибыть на торжества в Освенцим.

В начале сентября текущего года в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша не пригласила на них делегацию России, однако пригласила своих союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, страны "Восточного партнерства".