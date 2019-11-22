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РИА Новости

Норвежские исследователи обнаружили корабль времен викингов

16:05 22.11.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / nejron, Elenarts, biletskiy_eДревние мореплаватели
Древние мореплаватели
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / nejron, Elenarts, biletskiy_e
МУРМАНСК, 22 ноя – РИА Новости. Норвежские исследователи с помощью георадара обнаружили в губернии Мере-ог-Ромсдал корабль, возраст которого может составлять 1000 и более лет, что соответствует эпохе викингов, сообщает издание VG.
"Археологи обнаружили следы корабля с помощью георадара и предполагают, что он по возрасту может соответствовать эпохе викингов или даже старше", - сообщает издание.
"Эта находка может иметь национальное и международное значение", - заявил министр климата и экологии Ула Элвестуен. Корабль был обнаружен в ходе картографирования местности острова Эдой. По мнению историков, такая находка может свидетельствовать о важной роли этой местности в истории.
"Пока еще рано делать предположения о возрасте корабля, но мы знаем, что ему больше 1000 лет", - приводятся в статье слова археолога Кнута Пааше.
Отмечается, что примерно год назад с помощью той же технологии был обнаружен еще один корабль в окрестностях города Халдена, и археологи надеются, что использование георадара будет способствовать и другим находкам в будущем.
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22 июля, 08:00РИА Наука
Здесь был викинг. Самые невероятные места, где жили наши предки
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Открытия - РИА НаукаНорвегия
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