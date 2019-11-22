"Единая России" сформирует стратегию устойчивого развития страны

"Есть все возможности, чтобы в следующем, 2020 году мы вышли на формирование стратегии устойчивого развития страны – фактически, на второй, более результативный этап достижения национальных целей и реализации нацпроектов", - сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР.