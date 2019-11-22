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РИА Новости

"Единая России" сформирует стратегию устойчивого развития страны

16:04 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" в 2020 году займется формированием стратегии устойчивого развития страны, рассказал председатель высшего совета правящей партии Борис Грызлов.
"Есть все возможности, чтобы в следующем, 2020 году мы вышли на формирование стратегии устойчивого развития страны – фактически, на второй, более результативный этап достижения национальных целей и реализации нацпроектов", - сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР.
В аппарате высшего совета партии уточнили, что работу по формированию стратегии устойчивого развития будет вести группа высшего совета ЕР в пилотных регионах РФ.
Грызлов отметил, что на одном из ближайших заседаний бюро высшего совета ЕР планируется обсудить предложения к стратегии устойчивого развития России.
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