"Единая России" сформирует стратегию устойчивого развития страны

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" в 2020 году займется формированием стратегии устойчивого развития страны, рассказал председатель высшего совета правящей партии Борис Грызлов.
"Есть все возможности, чтобы в следующем, 2020 году мы вышли на формирование стратегии устойчивого развития страны – фактически, на второй, более результативный этап достижения национальных целей и реализации нацпроектов", - сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР.
В аппарате высшего совета партии уточнили, что работу по формированию стратегии устойчивого развития будет вести группа высшего совета ЕР в пилотных регионах РФ.
Грызлов отметил, что на одном из ближайших заседаний бюро высшего совета ЕР планируется обсудить предложения к стратегии устойчивого развития России.