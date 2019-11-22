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РИА Новости

Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО

16:01 22.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЛГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Военному нейтралитету Сербии стремление Северной Македонии войти в НАТО не мешает, Белград выступает за хорошие отношения с Россией и в НАТО вступать не хочет, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Белград северомакедонского коллеги Стево Пендаровски.
Скопье в ближайшие месяцы ожидает окончания ратификации странами-членами Североатлантического альянса документа о приеме Северной Македонии. Пендаровски в пятницу нанес рабочий визит в Сербию, где провел встречу с президентом страны.
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"Мы во внутренние дела Северной Македонии не вмешиваемся. Их решение и их граждан - идти в НАТО, это их выбор. Мы также не позволяем никому вмешиваться в наш выбор - военный нейтралитет, мы не хотим в НАТО. Это никак не связано с нашими (со Скопье - ред.) отношениями. Вы будете в НАТО, мы - нет", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.
"Мы хотим быть в хороших отношениях с Российской Федерацией и со всеми остальными. У нас есть болезненный опыт (бомбардировок НАТО) 1999 года, желаем иметь уважительные отношения с НАТО, но вступать не хотим", - подчеркнул президент Сербии.
Накануне Вучич после заседания Совета безопасности страны заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношению к РФ.
Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявлял, что страна хочет развивать политический диалог и конкретное сотрудничество с НАТО с учетом официальной позиции военного нейтралитета страны.
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Александр ВучичНАТОМИД СербииСеверная МакедонияБезопасностьВ мире
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