Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО

Скопье в ближайшие месяцы ожидает окончания ратификации странами-членами Североатлантического альянса документа о приеме Северной Македонии. Пендаровски в пятницу нанес рабочий визит в Сербию, где провел встречу с президентом страны.

"Мы хотим быть в хороших отношениях с Российской Федерацией и со всеми остальными. У нас есть болезненный опыт (бомбардировок НАТО) 1999 года, желаем иметь уважительные отношения с НАТО, но вступать не хотим", - подчеркнул президент Сербии.