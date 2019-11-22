Более 300 тысяч заявок подано на онлайн-этап конкурса "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 300 тысяч заявок от школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России и 80 стран мира уже поступило на участие в Международном конкурсе "Мой первый бизнес" – одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба РСВ.

Цель конкурса – развитие молодежного предпринимательства. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты РЭУ имени. Г.В.Плеханова.

Старт третьего сезона конкурса был объявлен 5 ноября. Онлайн этап конкурса завершится 6 декабря. Участникам необходимо подать заявку и выполнить задания в одном из выбранных направлений конкурса. Вслед за онлайн этапом начнется очный этап, в рамках которого пройдут бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России.

Лучшие участники конкурса получат возможность заработать дополнительные баллы для поступления в вузы (по итогу бизнес-курса START UP), продолжить взаимодействие с наставниками для реализации своих проектов, выиграть грант от партнера конкурса – "Фонда содействия инновациям", принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, представить свой проект на фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы.

Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков, на сегодняшний день больше всего участников зарегистрировано в направлениях "Медиа" (45,8%), "Инновационное" (22,2%) и "Социальное" (14,3%).

Лидерами по количеству заявок стали Москва и Московская область – 68547 (21,9% от общего количества заявок на текущий момент), Санкт-Петербург и Ленинградская область – 31613 (10,1%) и Нижегородская область – 13146 (4.2%).

"В этом году для успешного прохождения онлайн-заданий конкурса школьникам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение", – отметил Даванков.