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РИА Новости

При пожаре в Белгородской области сгорели три грузовика и легковушка

15:57 22.11.2019 (обновлено: 16:05 22.11.2019)
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© пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ангаре в селе Стрелецкое Белгородской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ангаре в селе Стрелецкое Белгородской области
© пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в ангаре в селе Стрелецкое Белгородской области
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три грузовых автомобиля и один легковой повреждены огнем при пожаре площадью 300 квадратных метров в ангаре в Белгородской области, кровля здания частично обрушилась, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"В результате пожара в ангаре в селе Стрелецкое повреждены четыре автомобиля, находящиеся внутри, - два тягача Volvo, грузовой ГАЗ-3310 Валдай" и легковой BMW", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, огнем также поврежден ангар, произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Полностью пожар удалось ликвидировать в 14.44. Погибших и пострадавших нет.
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