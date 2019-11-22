При пожаре в Белгородской области сгорели три грузовика и легковушка

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Три грузовых автомобиля и один легковой повреждены огнем при пожаре площадью 300 квадратных метров в ангаре в Белгородской области, кровля здания частично обрушилась, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"В результате пожара в ангаре в селе Стрелецкое повреждены четыре автомобиля, находящиеся внутри, - два тягача Volvo, грузовой ГАЗ-3310 Валдай" и легковой BMW", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огнем также поврежден ангар, произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Полностью пожар удалось ликвидировать в 14.44. Погибших и пострадавших нет.