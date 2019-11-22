Вучич призвал ЕС перестать играть с балканскими странами

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Руководство Руководство Евросоюза должно перестать манипулировать государствами западных Балкан и играть с ними, как с марионетками, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита северомакедонского лидера Стево Пендаровски

Пендаровски в начале ноября участвовал в Форуме мира в Париже, где беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Пендаровски, Макрон предложил non paper (неофициальный документ - ред.) государствам-членам ЕС с новой методологией расширения союза и ожидает в следующие месяц-два получить комментарии от других стран и утверждения новшеств к марту. В мае в хорватском Загребе назначен саммит Евросоюза, на котором возможно, будет согласована дата начала переговоров о вступлении Северной Македонии.

По словам Вучича, даже в случае положительного решения о начале переговоров о вступлении Скопье в ЕС, "этой радости хватит на 15 дней", а потом возникнет вопрос, что делать дальше.

"Результата мы пока не видели. Они (в Брюсселе – ред.) имеют право заниматься собой, своими вопросами, методологией… Но, если я сейчас скажу нашему народу здесь, в Сербии: люди, завтра, послезавтра мы точно знаем, что будет, то это на самом деле, не зависит от нас", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с Пендаровски.

"Мы все из региона, когда приезжали на какой-нибудь форум, выучили наизусть, что надо повторять перед немцами, французами, брюссельскими бюрократами: европейская интеграция для нас - самый важный процесс. Это я выучил от нашей канцелярии по европейской интеграции как стишок, и все остальные тоже выучили", - отметил сербский лидер.

По его словам, после десятого подобного заученного предложения представитель каждой балканской страны в разговоре с европейцами начинал жаловаться на соседние государства.

"И тогда нам эти "папы и мамы" из Европы говорили – видел, какие проблемы создают эти в Скопье или те в Белграде? И мы, счастливые, возвращались домой, хорошенько покритиковав соседей, как будто сделали для себя большое дело. А они играли с нами, как с куклами на веревочках", - указал Вучич.

"Хочу, чтобы это время закончилось. От меня больше никогда не услышат ничего плохого о ком-то из региона. Им самим буду говорить в лицо, что думаю, а для этих (в Европе) – отличные соседи, прекрасные люди, чтобы больше не игрались с нами как с марионетками, как было до сих пор", - подчеркнул президент Сербии.

Руководство Евросоюза в октябре не смогло принять решения об открытии переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, несмотря на рекомендацию Еврокомиссии. Отказ вызвал разочарование в обоих государствах и привел назначению на 12 апреля 2020 года досрочных выборов в Северной Македонии.