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РИА Новости

Вучич призвал ЕС перестать играть с балканскими странами

15:56 22.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Руководство Евросоюза должно перестать манипулировать государствами западных Балкан и играть с ними, как с марионетками, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита северомакедонского лидера Стево Пендаровски.
Пендаровски в начале ноября участвовал в Форуме мира в Париже, где беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Пендаровски, Макрон предложил non paper (неофициальный документ - ред.) государствам-членам ЕС с новой методологией расширения союза и ожидает в следующие месяц-два получить комментарии от других стран и утверждения новшеств к марту. В мае в хорватском Загребе назначен саммит Евросоюза, на котором возможно, будет согласована дата начала переговоров о вступлении Северной Македонии.
По словам Вучича, даже в случае положительного решения о начале переговоров о вступлении Скопье в ЕС, "этой радости хватит на 15 дней", а потом возникнет вопрос, что делать дальше.
"Результата мы пока не видели. Они (в Брюсселе – ред.) имеют право заниматься собой, своими вопросами, методологией… Но, если я сейчас скажу нашему народу здесь, в Сербии: люди, завтра, послезавтра мы точно знаем, что будет, то это на самом деле, не зависит от нас", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с Пендаровски.
"Мы все из региона, когда приезжали на какой-нибудь форум, выучили наизусть, что надо повторять перед немцами, французами, брюссельскими бюрократами: европейская интеграция для нас - самый важный процесс. Это я выучил от нашей канцелярии по европейской интеграции как стишок, и все остальные тоже выучили", - отметил сербский лидер.
По его словам, после десятого подобного заученного предложения представитель каждой балканской страны в разговоре с европейцами начинал жаловаться на соседние государства.
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"И тогда нам эти "папы и мамы" из Европы говорили – видел, какие проблемы создают эти в Скопье или те в Белграде? И мы, счастливые, возвращались домой, хорошенько покритиковав соседей, как будто сделали для себя большое дело. А они играли с нами, как с куклами на веревочках", - указал Вучич.
"Хочу, чтобы это время закончилось. От меня больше никогда не услышат ничего плохого о ком-то из региона. Им самим буду говорить в лицо, что думаю, а для этих (в Европе) – отличные соседи, прекрасные люди, чтобы больше не игрались с нами как с марионетками, как было до сих пор", - подчеркнул президент Сербии.
Руководство Евросоюза в октябре не смогло принять решения об открытии переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, несмотря на рекомендацию Еврокомиссии. Отказ вызвал разочарование в обоих государствах и привел назначению на 12 апреля 2020 года досрочных выборов в Северной Македонии.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
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Стево ПендаровскиАлександр ВучичЕврокомиссияЕвросоюзСеверная МакедонияСербияЕвропаВ мире
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