Бутина согласилась работать в группе по защите соотечественников за рубежом

"Да, она приняла такое предложение. Я буду очень рада. Мне хотелось бы создать при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен отметила, что в рабочую группу войдут члены общественных организаций, ученые и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовым просвещением и поддержкой родственников россиян, попавших в трудную ситуацию за границей, подготовкой соответствующих документов и заявлений для сообщества.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.