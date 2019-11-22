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РИА Новости

Бутина согласилась работать в группе по защите соотечественников за рубежом

15:56 22.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина во время встречи
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина согласилась на работу в качестве эксперта в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.
"Да, она приняла такое предложение. Я буду очень рада. Мне хотелось бы создать при уполномоченном по правам человека сообщество по защите прав российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказала Москалькова журналистам.
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Омбудсмен отметила, что в рабочую группу войдут члены общественных организаций, ученые и просто неравнодушные граждане, которые могут заниматься правовым просвещением и поддержкой родственников россиян, попавших в трудную ситуацию за границей, подготовкой соответствующих документов и заявлений для сообщества.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.
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Мария БутинаТатьяна МоскальковаРоссияСШАОбщество
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