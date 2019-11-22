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РИА Новости

Аэропорт Краснодара опроверг заявление "Победы" о повреждениях шасси

15:55 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Аэропорт Краснодара опроверг данные СМИ о недовольстве лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщившего о повреждениях шасси самолетов при посадке.
Газета РБК в четверг со ссылкой на письмо гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова министру транспорта РФ Евгению Дитриху сообщила, что "Победа" обнаружила устойчивую динамику "недопустимых повреждений" шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту "Внуково", в петербургском "Пулково", а также аэропортах Минвод, Владикавказа и Краснодара. Калмыков сообщил более чем о 100 случаях повреждения шасси в аэропортах с начала 2019 года. По его словам, это может привести к авиакатастрофам.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
14:05
Дитрих прокомментировал сообщение о недовольстве "Победы" аэропортами
"В международный аэропорт "Краснодар" периодически поступают запросы от служб аэропортов прибытия об обнаружении повреждений авиашин воздушных судов после осмотра. После каждого обращения специальной комиссией, в состав которой входит командир воздушного судна или представитель авиакомпании, проводится осмотр взлетно-посадочной полосы, составляется и подписывается акт. Факты подтверждения получения повреждений авиашин воздушных судов в аэропорту "Краснодар" отсутствуют", - прокомментировали в пресс-службе краснодарского аэропорта сообщение о заявлениях руководства авиакомпании "Победа".
Там также отметили, что службы аэропорта на постоянной основе осуществляют проведение осмотров и эксплуатационного содержания взлетно-посадочной полосы в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.
Министр транспорта после сообщений о недовольстве компании аэропортами посоветовал использовать прямые каналы общения, а не СМИ.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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Евгений ДитрихАэропорт "Краснодар (Пашковский)"Победа (авиакомпания)Андрей КалмыковАэрофлотКраснодарРоссияОбщество
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