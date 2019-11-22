Аэропорт Краснодара опроверг заявление "Победы" о повреждениях шасси

Газета РБК в четверг со ссылкой на письмо гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова министру транспорта РФ Евгению Дитриху сообщила, что "Победа" обнаружила устойчивую динамику "недопустимых повреждений" шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту "Внуково", в петербургском "Пулково", а также аэропортах Минвод, Владикавказа и Краснодара. Калмыков сообщил более чем о 100 случаях повреждения шасси в аэропортах с начала 2019 года. По его словам, это может привести к авиакатастрофам.

"В международный аэропорт "Краснодар" периодически поступают запросы от служб аэропортов прибытия об обнаружении повреждений авиашин воздушных судов после осмотра. После каждого обращения специальной комиссией, в состав которой входит командир воздушного судна или представитель авиакомпании, проводится осмотр взлетно-посадочной полосы, составляется и подписывается акт. Факты подтверждения получения повреждений авиашин воздушных судов в аэропорту "Краснодар" отсутствуют", - прокомментировали в пресс-службе краснодарского аэропорта сообщение о заявлениях руководства авиакомпании "Победа".

Там также отметили, что службы аэропорта на постоянной основе осуществляют проведение осмотров и эксплуатационного содержания взлетно-посадочной полосы в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.

Министр транспорта после сообщений о недовольстве компании аэропортами посоветовал использовать прямые каналы общения, а не СМИ.