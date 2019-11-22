Ключи от 30 новых квартир получили дети-сироты из Липецка

ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Ключи от тридцати новых однокомнатных квартир вручил в пятницу губернатор Ключи от тридцати новых однокомнатных квартир вручил в пятницу губернатор Липецкой области детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.

Площадь квартир в среднем составляет 37 квадратных метров. Они полностью готовы к приему новоселов: в квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника и приборы учёта, электрические плиты на кухне.

Администрация приобрела квартиры в рамках реализации программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Для этого из бюджета области власти выделили 47,7 миллионов рублей. По словам губернатора, выделяемые на эти цели средства из областного бюджета ежегодно увеличиваются.

"В течение нескольких лет необходимо ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть", - сказал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.