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Липецкая область
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РИА Новости

Ключи от 30 новых квартир получили дети-сироты из Липецка

15:54 22.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Ключи от тридцати новых однокомнатных квартир вручил в пятницу губернатор Липецкой области детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Площадь квартир в среднем составляет 37 квадратных метров. Они полностью готовы к приему новоселов: в квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника и приборы учёта, электрические плиты на кухне.
Администрация приобрела квартиры в рамках реализации программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Для этого из бюджета области власти выделили 47,7 миллионов рублей. По словам губернатора, выделяемые на эти цели средства из областного бюджета ежегодно увеличиваются.

"В течение нескольких лет необходимо ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть", - сказал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что сейчас в очереди на получение жилья стоят 2,5 тысячи сирот. В 2019 году в регионе планируется обеспечить жильём 250 человек. Ключи от новых квартир в этом году уже получили жители области, относящиеся к данной категории, в Тербунском, Липецком, Елецком районах, а также городе Липецке, Данкове, Ельце и Грязях.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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