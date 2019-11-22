Лукашенко поручил закрепить за банками по "колхозу-полтора"

"Павел Владимирович (Каллаур), немедленно займитесь этим… Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах - а ему все подчинено - еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – ред.) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", - заявил президент.