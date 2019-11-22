Лукашенко поручил закрепить за банками по "колхозу-полтора"

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Нацбанка Павлу Каллауру закрепить за банковскими структурами в Витебской области республики по "колхозу-полтора" для оказания им шефской помощи.
Как передает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу провел совещание по вопросам развития АПК Витебской области. Президенту было доложено об обращении со стороны этого региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам, однако от них был получен отказ. Лукашенко поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.
"Павел Владимирович (Каллаур), немедленно займитесь этим… Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах - а ему все подчинено - еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – ред.) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", - заявил президент.
По его словам вопрос шефской помощи не снимается. "А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - добавил глава республики.