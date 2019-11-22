Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T15:52+0300
https://ria.ru/20191122/1561480950.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:59:3077:1790_1036x0_80_0_0_94fbb17339282282e74a90c751f4c9a6.jpg
РИА Новости

Лукашенко поручил закрепить за банками по "колхозу-полтора"

15:52 22.11.2019
103
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Нацбанка Павлу Каллауру закрепить за банковскими структурами в Витебской области республики по "колхозу-полтора" для оказания им шефской помощи.
Как передает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу провел совещание по вопросам развития АПК Витебской области. Президенту было доложено об обращении со стороны этого региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам, однако от них был получен отказ. Лукашенко поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.
"Павел Владимирович (Каллаур), немедленно займитесь этим… Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах - а ему все подчинено - еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – ред.) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", - заявил президент.
По его словам вопрос шефской помощи не снимается. "А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - добавил глава республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
17 ноября, 16:30
Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие
200000
Обсудить 0
Павел КаллаурАлександр ЛукашенкоВитебская областьМинскВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "возвращению Крыма"
Акция протеста в Тбилиси
В Грузии задержали шесть человек за хулиганство в ходе протестов
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
Глава парламента Молдавии высказалась за более активную работу в СНГ и ЕАЭС
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Науру отозвала признание Косово, заявили в МИД Сербии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко запретил чиновникам создавать новые структуры в АПК
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи в Нагое
Глава МИД Японии заявил о планах посетить Москву и обсудить мирный договор
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря
Андрей Турчак
Турчак рассказал, что его замом в ЕР может стать вице-губернатор Ленобласти
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы безопасности 28 ноября в Бишкеке
Движение ХАМАС
ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными с Израилем
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
Правительство Йемена выплачивает зарплаты 65% бюджетников, заявил премьер
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В МЧС предупредили о сохранении сильного ветра на Кубани
Побережье острова Гран Канария
Испанские спасатели перехватили две лодки с мигрантами у Канарских островов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
Лента новостейМолния