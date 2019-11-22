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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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РИА Новости

Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области

15:51 22.11.2019
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© Fotolia / Maksim ShebekoЗапеченная свиная рулька с картофелем
Запеченная свиная рулька с картофелем
© Fotolia / Maksim Shebeko
ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч гостей ожидаются на гастрономическом фестивале "Доброе сало", который пройдет в субботу, 23 ноября, в селе Доброе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Фестиваль проходит уже в девятый раз и собирает тысячи поклонников и знатоков сала. Гостям предложат сало, приготовленное по старинным рецептам – верченое в рулетах, горячего и холодного копчения, вареное в луковой шелухе, с перцем черным и красным по-венгерски, с чесноком, с южными приправами и травами по-абхазски.
Опытные кулинары проведут мастер-классы. Любители сала смогут приобрести ингредиенты для самостоятельной засолки.
Главному продукту праздника посвящены тематические выставки - ярмарки, где 17 сельских поселений Добровского района продемонстрируют и предложат попробовать лучшие рецепты засолки сала. Кроме этого, на выставках будут представлены разные ремёсла: лозоплетение, вышивка, изделия из дерева, ткачество, вязание на спицах и крючком. Понравившиеся изделия гости смогут приобрести на память.
Фестиваль Ноябрьфест
17 ноября, 18:17Туризм
"Ноябрьфест" стал лучшим гастрономическим событием России в 2019 году
Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что туризм – это одно из главных направлений, которое сегодня развивается в области, тем более, что липчанам есть что показать.
"Такие праздники всегда вызывают большой интерес и у жителей области, и у гостей. Тем более, нам есть, что показать. Липецкая земля богата культурой, духовностью и народными традициями", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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