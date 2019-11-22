Гастрономический фестиваль пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч гостей ожидаются на гастрономическом фестивале "Доброе сало", который пройдет в субботу, 23 ноября, в селе Доброе Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.

Фестиваль проходит уже в девятый раз и собирает тысячи поклонников и знатоков сала. Гостям предложат сало, приготовленное по старинным рецептам – верченое в рулетах, горячего и холодного копчения, вареное в луковой шелухе, с перцем черным и красным по-венгерски, с чесноком, с южными приправами и травами по-абхазски.

Опытные кулинары проведут мастер-классы. Любители сала смогут приобрести ингредиенты для самостоятельной засолки.

Главному продукту праздника посвящены тематические выставки - ярмарки, где 17 сельских поселений Добровского района продемонстрируют и предложат попробовать лучшие рецепты засолки сала. Кроме этого, на выставках будут представлены разные ремёсла: лозоплетение, вышивка, изделия из дерева, ткачество, вязание на спицах и крючком. Понравившиеся изделия гости смогут приобрести на память.

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что туризм – это одно из главных направлений, которое сегодня развивается в области, тем более, что липчанам есть что показать.