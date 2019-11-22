В Грузии задержали шесть человек за хулиганство в ходе протестов

ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании шести участников митинга у здания Службы Госбезопасности (СГБ) за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.
Среди задержанных - члены общественных движений и сын лидера лейбористической партии Шалвы Нателашвили, Бека Нателашвили.
"Задержаны шестеро человек за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство", - заявили в ведомстве журналистам.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиции, которая требует проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.