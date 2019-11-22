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РИА Новости

В Грузии задержали шесть человек за хулиганство в ходе протестов

15:49 22.11.2019 (обновлено: 15:51 22.11.2019)
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© РИА Новости / Александр ИмедашвилиАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании шести участников митинга у здания Службы Госбезопасности (СГБ) за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.
Среди задержанных - члены общественных движений и сын лидера лейбористической партии Шалвы Нателашвили, Бека Нателашвили.
"Задержаны шестеро человек за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство", - заявили в ведомстве журналистам.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиции, которая требует проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
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