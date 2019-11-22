Российский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии

Финал "Детского Евровидения-2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "A Time for Us". Ранее во время первой репетиции Денберел почувствовал себя плохо и упал в обморок. Мальчик был доставлен в больницу, на следующий день его выписали. По мнению врачей, причиной ухудшения самочувствия было излишнее волнение.