Российский участник детского Евровидения рассказал о своем состоянии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский участник международного конкурса "Детское Евровидение-2019" 13-летний Денберел Ооржак успешно провел вторую репетицию и принял решение меньше волноваться, сообщили в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
Финал "Детского Евровидения-2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "A Time for Us". Ранее во время первой репетиции Денберел почувствовал себя плохо и упал в обморок. Мальчик был доставлен в больницу, на следующий день его выписали. По мнению врачей, причиной ухудшения самочувствия было излишнее волнение.
"Я понял, что не стоит так волноваться и что все будет хорошо", - приводит слова Денберела пресс-служба. Он также отметил, что в Польше очень вкусная кухня, ему надо больше есть и набираться сил.
В пресс-службе добавили, что в пятницу ребята провели репетицию в сценических костюмах, три раза исполнив свою песню.