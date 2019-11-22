В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией

Ранее Серова заявила о возобновлении паромного сообщения, прерванного несколько лет назад. В свою очередь депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская назвала эту новость еще одним шагом в сторону дружбы и признания Крыма.
"По уточненной последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований", - сказала Серова.
По ее словам, крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщение с Турцией.
12 октября, 15:56Представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом
"К сожалению, пока такого решения окончательно не принято. Желания одного бизнеса тут недостаточно", - подчеркнула Серова.
Турция прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года.
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>