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РИА Новости

В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией

15:46 22.11.2019 (обновлено: 16:42 22.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВ Керченском проливе
В Керченском проливе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено, процесс находится в стадии переговоров, сообщила РИА Новости директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
Ранее Серова заявила о возобновлении паромного сообщения, прерванного несколько лет назад. В свою очередь депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская назвала эту новость еще одним шагом в сторону дружбы и признания Крыма.
"По уточненной последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований", - сказала Серова.
По ее словам, крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщение с Турцией.
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"К сожалению, пока такого решения окончательно не принято. Желания одного бизнеса тут недостаточно", - подчеркнула Серова.
Турция прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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