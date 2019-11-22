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РИА Новости

В МЧС предупредили о сохранении сильного ветра на Кубани

15:45 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение о сохранении в районе Керченского пролива сильного ветра и трехметровых волн, которые могут привести к обледенению судов.
"До конца дня 22 ноября, ночью и утром 23 ноября по Керченскому проливу сохранится восточный ветер 20-25 метров в секунду, высота волн 20-30 дециметров, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Спасатели рекомендуют при усилении ветра не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра.
"В период 2-3 часа 22 ноября в Таганрогском заливе (район Ейска) в результате ветрового сгона ожидается спад уровней воды с достижением опасных отметок и ниже. Сохранится днем 22 ноября", - говорится во втором предупреждении со ссылкой на информацию Северо-Кавказского УГМС.
В четверг ведомство объявило экстренное предупреждение вплоть до выходных в связи с усилением ветра в регионе, включая Черноморское побережье. Вечером того же дня режим ЧС был введён в Новороссийске, где, по данным местных властей, в ночь на пятницу скорость ветра достигла 37 метров в секунду.
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МЧС РФНовороссийскЕйскКраснодарский крайПроисшествия
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