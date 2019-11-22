В МЧС предупредили о сохранении сильного ветра на Кубани

КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение о сохранении в районе Керченского пролива сильного ветра и трехметровых волн, которые могут привести к обледенению судов.

"До конца дня 22 ноября, ночью и утром 23 ноября по Керченскому проливу сохранится восточный ветер 20-25 метров в секунду, высота волн 20-30 дециметров, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Спасатели рекомендуют при усилении ветра не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра.

"В период 2-3 часа 22 ноября в Таганрогском заливе (район Ейска) в результате ветрового сгона ожидается спад уровней воды с достижением опасных отметок и ниже. Сохранится днем 22 ноября", - говорится во втором предупреждении со ссылкой на информацию Северо-Кавказского УГМС.