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РИА Новости

В Испании задержали подозреваемого в терроризме

15:43 22.11.2019
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© Fotolia / Matthias StoltСотрудник испанской полиции
Сотрудник испанской полиции
© Fotolia / Matthias Stolt
МАДРИД, 22 ноя - РИА Новости. Гражданская Гвардия задержала на острове Тенерифе (Канарские острова, Испания) выходца из Мавритании, подозреваемого в связях с террористической организацией "Исламское государство"*.
Как сообщает Гражданская гвардия, 26-летний мужчина (инициалы Y.T.O) подозревается в преступлениях, связанных с восхвалением и распространением идей терроризма. Как установило следствие, мужчина собирал информацию пропагандистского содержания различных террористических групп, в первую очередь, ИГ*, "полностью перенял самые жестокие постулаты этих групп, оправдывая и восхваляя их нападения на "неверных", призывая мусульман к вооруженной борьбе".
Кроме того, подозреваемый "активно искал" сведения о производстве взрывных устройств, в том числе TATP (трипероксид ацетона), известного как "мать сатаны", а также информацию о "техниках для осуществления нападений и убийств".
Правоохранительные органы проводят обыски в его доме, пытаясь установить сеть контактов. Кроме того, планируется опросить несколько человек из его окружения.
Операция проводилась при сотрудничестве с Европолом.

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Гражданская Гвардия ИспанииЕврополИсламское государствоМавританияИспанияВ мире
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