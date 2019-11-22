Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T15:43+0300
https://ria.ru/20191122/1561480560.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150730/48/1507304849_0:38:3712:2126_1036x0_80_0_0_3b245c28e5f75278701c8d579f413e41.jpg
РИА Новости

На Мальте задержали известного бизнесмена по делу об убийстве журналистки

15:43 22.11.2019
408
© AFP 2019 / Matthew MirabelliЖурналистка Дафни Каруана Гализия
Журналистка Дафни Каруана Гализия
© AFP 2019 / Matthew Mirabelli
Журналистка Дафни Каруана Гализия. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция Мальты в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году вновь задержала бизнесмена Юргена Фенека, который ранее был освобожден под надзор полиции, сообщает газета Malta Today.
В первый раз бизнесмен был задержан в среду. Патрульный катер мальтийских вооруженных сил перехватил яхту предпринимателя, когда она отплывала от острова. В четверг вечером, по данным издания, Фенек был освобожден, поскольку в пятницу утром истекал 48-часовой срок, отведенный для содержания под стражей без предъявления обвинений.
Мальта. Архивное фото
6 декабря 2017, 02:06
Трем фигурантам дела об убийстве журналистки на Мальте предъявили обвинения
Однако через несколько часов после этого его вновь задержали. Как отмечает издание, правоохранительные органы обыскали дом бизнесмена и в его присутствии провели обыск на его яхте.
Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты Джозефа Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией. Ранее по делу об убийстве журналистки были арестованы три гражданина Мальты.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что за восемь месяцев до убийства Каруана Гализия писала о зарегистрированной в Дубае компании 17 Black, которая, как утверждала журналистка, может быть связана с мальтийскими политиками. Как пишет Times of Malta, в одном из ранее обнародованных писем 17 Black называлась одним из источников дохода для панамских фирм Hearnville и Tillgate, принадлежащих Конраду Мицци, возглавлявшему ранее министерство энергетики, и главе администрации премьер-министра Киту Шембри.
По данным агентства, журналистка не выяснила, кому принадлежит 17 Black, однако позже стало известно, что ее владельцем является Фенек, один из директоров ElectroGas Malta и глава мальтийского застройщика Tumas Group. Бизнесмен ранее отрицал свою причастность к деятельности 17 Black.
500001
Обсудить 0
МальтаВ мире
Рекомендуем
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
Китай сделал представление США после прохода кораблей в Южно-Китайском море
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
Во Владимирской области уволили установившего столбы на дороге чиновника
Офтальмолог
Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
В Керченском проливе
В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией
Радий Хабиров
Хабиров пояснил, за что повысили отца изнасилованной дознавательницы
Сухуми
В центре Сухума произошла перестрелка, есть погибшие
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала первые признаки рака мозга
Инсульт
Новосибирские ученые создали лекарство для лечения инсульта
Момент учений спецназа
В Сибири староверы учат спецназ выживать зимой в горах
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Науру отозвала признание Косово, заявили в МИД Сербии
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Сотрудник испанской полиции
В Испании задержали подозреваемого в терроризме
Снегоуборочные машины
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве
Новейший электромотоцикл концерна Калашников
"Ростех" раскрыл характеристики нового электромотоцикла "Калашникова"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
Лента новостейМолния