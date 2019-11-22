На Мальте задержали известного бизнесмена по делу об убийстве журналистки

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полиция Полиция Мальты в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году вновь задержала бизнесмена Юргена Фенека, который ранее был освобожден под надзор полиции, сообщает газета Malta Today

В первый раз бизнесмен был задержан в среду. Патрульный катер мальтийских вооруженных сил перехватил яхту предпринимателя, когда она отплывала от острова. В четверг вечером, по данным издания, Фенек был освобожден, поскольку в пятницу утром истекал 48-часовой срок, отведенный для содержания под стражей без предъявления обвинений.

Однако через несколько часов после этого его вновь задержали. Как отмечает издание, правоохранительные органы обыскали дом бизнесмена и в его присутствии провели обыск на его яхте.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты Джозефа Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией. Ранее по делу об убийстве журналистки были арестованы три гражданина Мальты.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что за восемь месяцев до убийства Каруана Гализия писала о зарегистрированной в Дубае компании 17 Black, которая, как утверждала журналистка, может быть связана с мальтийскими политиками. Как пишет Times of Malta , в одном из ранее обнародованных писем 17 Black называлась одним из источников дохода для панамских фирм Hearnville и Tillgate, принадлежащих Конраду Мицци, возглавлявшему ранее министерство энергетики, и главе администрации премьер-министра Киту Шембри.